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Hindistan üç ülkeden ithal elektrogalvanizli çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 12:05:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Güney Kore, Japonya ve Singapur’dan ithal elektrogalvanizli çeliğe yönelik antidamping soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu soruşturma, American Precoat Specialty Private Limited’in başvurusu üzerine DGTR tarafından başlatıldı.

Soruşturma, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

DGTR’in yayımladığı bildiride, ithal kaplamalı veya kaplamasız, boyalı, organik kaplama, krom kaplama, fosfat kaplama, oluklu veya oluksuz elektrogalvanizli çelik mamullere yönelik antidamping soruşturması yürütüleceği ifade edildiği.


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