 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan rekabet kurumu yedi çelik kuruluşunun rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit etti

Perşembe, 16 Nisan 2026 09:48:38 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), fiyat belirleme soruşturmaları kapsamında yedi bölgesel çelik kuruluşunun rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit etti.

Kaynaklara göre CCI, bu çelik sektörü birliklerinin, rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle incelenen çeşitli çelik şirketleri için birer “aracı” gibi hareket ettiğini belirledi.

Rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kuruluşlar arasında Jalna Çelik Birliği, Hyderabad Haddehaneler Birliği, Galvanizli İmalatçıları Birliği, Raipur Köşebent Üreticileri Birliği, Chhattisgarh Çelik Birliği, Raipur TMT Birliği ve Steel City İndüksiyon Fırınlı Üreticiler Birliği (Mandi Gobindgarh) yer alıyor.

Komisyon ayrıca Tata Steel Limited, JSW Steel Limited, Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited gibi Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinin 2018-2023 döneminde olası kartel faaliyetleri kapsamında incelendiğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis