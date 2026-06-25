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Hindistan hurda ithalatını etkileyen AB Atık Sevkiyatı Tüzüğü'nü görüşecek

Perşembe, 25 Haziran 2026 13:36:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanlığı, 2027 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve Hindistan'da ithal hurda sevkiyatını olumsuz etkilemesi beklenen Avrupa Birliği (AB) Atık Sevkiyatı Tüzüğü'ne ilişkin AB ile hükümetler arası ikili müzakereler başlatılmasını talep etti.

Kaynaklar, Ticaret Bakanlığının, Hindistan'ın Avrupa ve ABD gibi gelişmiş bölgelerden tedarik edilen yüksek kaliteli hurdalara büyük ölçüde bağımlı olduğunu değerlendirdiğini ve AB'nin Atık Sevkiyatı Tüzüğü kapsamındaki kısıtlamaların Hint çelik üreticilerinin ikincil hammadde tedarikini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Devlet destekli sektör temsilcisi Mühendislik İhracatını Teşvik Konseyi de konuyla ilgili olarak AB ile görüşmeler başlatılması talebiyle hükümete başvuruda bulundu.

Hindistan yılda yaklaşık 9 milyon mt hurda ithal ediyor.

Hindistan Malzeme Geri Dönüşüm Birliği de hükümete yaptığı başvurularda hurda ithalatını kolaylaştıracak politika değişiklikleri talep etti. Dernek, hurdanın önerilen Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu yükümlülüklerinden muaf tutulmasını ve ülkeye ithal edilen hurdalar için zorunlu sevkiyat öncesi denetim sertifikası uygulamasının kaldırılmasını istedi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

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