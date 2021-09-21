Hindistan hükümeti madeni cevherlere uygulanan vergi oranını %5’ten %18’e çıkardı

Hindistan hükümeti, demir cevheri, alüminyum, bakır ve çinko gibi cevher ile konsantrelerine uygulanan mal ve hizmet vergisi (GST) oranının %5’ten %18’e çıkarıldığını duyurdu.
Çelik üreticileri yetkilileri, GST oranının artırılmasının, çelik üretim maliyetlerini değil, özellikle stok eritmesi ve satışlar yavaşladığında, nakit akışını olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Üreticilerin, satışların ardından verginin geri ödenmesi talebinde bulunabileceği ifade edilirken, satışların yavaşladığı ve stok seviyelerinin arttığı zamanlarda, çelik üreticilerinin, demir cevheri alımı yaparken %18 GST ödemek zorunda kalacağı ve yalnızca fatura oluşturulduktan sonra verginin geri ödenmesi talebinde bulunabileceği dile getirildi.