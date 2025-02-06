Hindistan Formosa’ya verdiği kalite sertifikasını yenileyerek sıcak rulo sac ithalatının önünü açtı

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Standartları Bürosu (BIS), Vietnamlı çelik üreticisi Forma Ha Tinh Corporation’a verdiği kalite sertifikasını yeniledi.

Formasa Ha Tinh’e geçtiğimiz yılın Mayıs ayında verilen kalite sertifikasının süresi Aralık ayında dolmuştu. Yenileme sürecinin ardından Hindistan’ın Vietnam’dan sıcak rulo sac ithalatının yeniden başlaması bekleniyor.

BIS’in zorunlu kalite kontrol denetimi gereğince Hindistan’a bazı çelik kalitelerinin satışını yapan ihracatçıların kalite sertifikası alması zorunlu tutuluyor. Sertifika olmadan söz konusu ürünlerin üretilmesi, saklanması, ticaretinin yapılması veya satılmasına izin verilmiyor.

Forma Ha Tinh’in ürettiği sıcak rulo sac için verilen sertifika, bu yılın Aralık ayına kadar geçerli olacak.