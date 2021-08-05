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Hindistan Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisinin süresini uzattı

Perşembe, 05 Ağustos 2021 11:31:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün (DGTR) başlattığı dönem sonu incelemesine rağmen Çin’den ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisinin, 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping vergisi, bu yılın Ekim ayına kadar geçerli olmak üzere 2017 yılında getirilmişti. Ancak, DGTR, söz konusu vergiye yönelik dönem sonu incelemesi başlatmış olmasına rağmen, süresinin 31 Ocak 2022’ye uzatılmasına verildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, DGTR’nin başlatmış olduğu dönem sonu incelemesinden çıkacak nihai tavsiyeler baz alınarak, geçici uzatmanın, “31 Ocak 2022 tarihinden önce askıya alınabileceği, iptal edilebileceği veya daha da uzatılabileceği” belirtildi.

Steel Authority of India Limited (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve JSW Limited gibi yerli üreticiler, uygulanan vergiye rağmen dampingin devam ettiği ve yerli üreticilerin zarar gördüğü gerekçesiyle DGTR’ye başvuruda bulunmuş, sonucunda da dönem sonu incelemesi başlatılmıştı.

2017 yılında, Çin’den ithal filmaşine beş yıllığına 535-546$/mt antidamping vergisi getirilmişti.


Etiketler: Hint Yarımadası  kota ve vergiler  çelik üretimi  filmaşin  Çin  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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