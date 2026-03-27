Hindistan çelik ve diğer öncelikli sektörler için LPG arz kısıtlarını gevşetti

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, ticari kullanıma yönelik LPG arzına ilişkin düzenlemeleri kısmen gevşettiğini ve çelik sektörünü öncelikli sektörler arasına dahil ettiğini açıkladı.

Bakanlık, Orta Doğu’daki savaş öncesinde eyaletlere ihtiyaçlarının %70’i oranında LPG tahsis edilirken, söz konusu düzenleme kapsamında bu seviyenin yeniden değerlendirildiğini belirtti. Savaşın ardından ise sanayi ve ticari kullanım için LPG tahsisleri tüm eyaletlerde savaş öncesi seviyelerin %50’sine düşürülmüştü.

Yapılan açıklamada, ek LPG tahsislerinin çelik, otomotiv, tekstil, boya, kimya ve plastik gibi emek yoğun ve diğer temel hizmetleri destekleyen sektörlere yönlendirileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca eyalet yönetimlerine gönderdiği yazıda, bu sektörler içinde de özellikle proses sanayilerine veya doğal gaz ile ikame edilmesi mümkün olmayan özel ısıtma uygulamalarında LPG kullanan tesislere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hafta başında Hindistan Çelik Bakanlığı, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin karşı karşıya kaldığı LPG arz sıkıntısının giderilmesi için acil müdahale talep etmişti.

Sektör kaynaklarına göre LPG arzındaki sıkıntı, ülkenin kuzeyindeki Pencap eyaletinde faaliyet gösteren çelik dövme tesislerini olumsuz etkiledi. Yalnızca bir bölgede yaklaşık 300 tesisin yüksek dayanımlı metal bileşenleri sıcak dövme yöntemiyle üretmek için tamamen ticari gaza bağımlı olduğu, tek bir dövme tesisinin günlük yaklaşık 425 kg LPG tükettiği belirtildi.