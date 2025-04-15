 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı yerel hurda arzını artırmanın yollarını arıyor

Salı, 15 Nisan 2025 14:23:53 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Çelik Bakanlığı, yerel hurda üretimi ve arzının artırılmasına yönelik bir strateji geliştirmek üzere diğer bakanlıklarla görüşmelere başladı.

Kaynaklar, yerel hurda üretiminin büyük ölçüde otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildiğini ve bakanlığın hurda üretiminin kapsamının genişletilmesi amacıyla sanayi sektörleri arasında koordinasyonu sağlayacak bakanlıklararası birim kurmayı düşündüğünü ifade etti.

Bununla birlikte Hindistan’ın toplam hurda ihtiyacının yaklaşık %25’ini ithalat yoluyla karşılaması ve Avrupa ile ABD’nin hurda ihracatına kısıtlama getirme ihtimali sebebiyle alternatif arayışına girildiği öğrenildi.

Öte yandan bakanlıklararası birimin, dayanıklı tüketim malları, mühendislik ve sermaye ürünleri ve gemi söküm gibi hurda üretiminin yüksek olduğu sektörlerden faydalanarak hurda üretimi ile arzını artırma ve otomotiv sektörüne olan bağımlılığı azaltma yetkisi olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca hükümet politikası gereği kullanım ömrü dolmuş araçların hurdaya çıkarılması için araç sahiplerine teşvikler sunulduğu ve bakanlığın, bu politikanın hurda arzını artırabilecek diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi seçeneğini araştıracağı da vurgulandı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin Kuzeydoğu bölgesinde Nisan ayı hurda fiyatları 20-41$/mt gevşedi

14 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Ohio Vadisi’nde Nisan ayı hurda fiyatları 20-41$/mt düştü

14 Nis | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası çöküşte

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasasında büyük düşüş, Asya’daki gevşeme belirsizlikler nedeniyle ...

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları yatay seyretse de düşüş bekleniyor

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları düşüşünü sürdürüyor

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da ithal hurda fiyatları 5$/mt daha düştü

11 Nis | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları sınırlı aralıkta dalgalandı

11 Nis | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları yatay fakat eğilim aşağı yönlü

11 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’de Nisan ayı hurda fiyatları düşüş gösterdi

11 Nis | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis