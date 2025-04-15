Hindistan Çelik Bakanlığı yerel hurda arzını artırmanın yollarını arıyor

SteelOrbis’in Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Çelik Bakanlığı, yerel hurda üretimi ve arzının artırılmasına yönelik bir strateji geliştirmek üzere diğer bakanlıklarla görüşmelere başladı.

Kaynaklar, yerel hurda üretiminin büyük ölçüde otomotiv sektörü tarafından gerçekleştirildiğini ve bakanlığın hurda üretiminin kapsamının genişletilmesi amacıyla sanayi sektörleri arasında koordinasyonu sağlayacak bakanlıklararası birim kurmayı düşündüğünü ifade etti.

Bununla birlikte Hindistan’ın toplam hurda ihtiyacının yaklaşık %25’ini ithalat yoluyla karşılaması ve Avrupa ile ABD’nin hurda ihracatına kısıtlama getirme ihtimali sebebiyle alternatif arayışına girildiği öğrenildi.

Öte yandan bakanlıklararası birimin, dayanıklı tüketim malları, mühendislik ve sermaye ürünleri ve gemi söküm gibi hurda üretiminin yüksek olduğu sektörlerden faydalanarak hurda üretimi ile arzını artırma ve otomotiv sektörüne olan bağımlılığı azaltma yetkisi olacağına dikkat çekildi.

Ayrıca hükümet politikası gereği kullanım ömrü dolmuş araçların hurdaya çıkarılması için araç sahiplerine teşvikler sunulduğu ve bakanlığın, bu politikanın hurda arzını artırabilecek diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi seçeneğini araştıracağı da vurgulandı.