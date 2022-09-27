﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çelik Bakanlığı lojistik maliyetlerinin azalması için SAIL ve Tata Steel’den karasularını kullanmasını istedi

Salı, 27 Eylül 2022 16:11:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Tata Steel’den lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla hammadde ve nihai mamul taşımacılığında karasularını kullanmasını talep etti.

Tata Steel yakın zaman önce Hindistan ve Bangladeş arasında imzalanan protokol kapsamında çelik taşımacılığında karasularını en çok kullanan şirket oldu.

Şirket 25 mt inşaat demirini multimodal taşımacılık yöntemini kullanarak Kalküta’dan Assam’a başarılı bir şekilde sevk etti.

Hindistan Karasuları Müdürlüğü yakın zaman önce kargo yüklü gemilerin sevkiyatlarında aksama olmaması amacıyla Ganj Ovası’nda yer alan ve Hindistan-Bangladeş protokolünde kapsamına alınan nehirlerin dibinin taranması ve su derinliğinin en az 2,5 metre seviyesinde tutulması amacıyla 24 milyon $’lık bir ihale açtı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel Sail 

Benzer Haber ve Analizler

75 Hint çelik üreticisi Üretimle Alakalı Teşvik programına başvuruda bulundu

19 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel SAIL’in S&T Mining’de bulunan %50 hissesini satın alacak

07 Nis | Çelik Haberler

Hint hükümeti kiralanan maden alanlarının üst limitinin yükseltilmesi teklifini reddetti

14 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’ın nihai mamul tüketimi nisan-temmuz döneminde %5,4 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın nihai mamul tüketimi nisan-haziran döneminde %7,1 arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan sıcak rulo piyasasında başka üreticiler de fiyat güncellemesine gitti

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler dört ay sonra ilk kez sıcak rulo fiyatlarını değiştirdi

02 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’ın nihai mamul tüketimi nisan-temmuz döneminde 24,1 milyon mt oldu

15 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın nihai mamul tüketimi nisan-haziran döneminde sabit

01 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın nihai mamul tüketimi nisan-mayıs döneminde hafifçe düştü

13 Haz | Çelik Haberler