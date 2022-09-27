Hindistan Çelik Bakanlığı lojistik maliyetlerinin azalması için SAIL ve Tata Steel’den karasularını kullanmasını istedi

Salı, 27 Eylül 2022 16:11:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Tata Steel’den lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla hammadde ve nihai mamul taşımacılığında karasularını kullanmasını talep etti.

Tata Steel yakın zaman önce Hindistan ve Bangladeş arasında imzalanan protokol kapsamında çelik taşımacılığında karasularını en çok kullanan şirket oldu.

Şirket 25 mt inşaat demirini multimodal taşımacılık yöntemini kullanarak Kalküta’dan Assam’a başarılı bir şekilde sevk etti.

Hindistan Karasuları Müdürlüğü yakın zaman önce kargo yüklü gemilerin sevkiyatlarında aksama olmaması amacıyla Ganj Ovası’nda yer alan ve Hindistan-Bangladeş protokolünde kapsamına alınan nehirlerin dibinin taranması ve su derinliğinin en az 2,5 metre seviyesinde tutulması amacıyla 24 milyon $’lık bir ihale açtı.