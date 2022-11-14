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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ekim ayında aylık %59,4 yükseldi

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:37:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ekim ayında aylık %59,4 artışla ve yıllık %35,4 düşüşle 115.384 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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