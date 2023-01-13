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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Aralık ayında aylık %115 arttı

Cuma, 13 Ocak 2023 11:37:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %115 artışla ve yıllık %2 düşüşle 215.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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