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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Ağustos ayında %23,2 düştü

Pazartesi, 13 Eylül 2021 09:51:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Ağustos ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı aylık bazda %23,2 düşüşle 131.389 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: mangan cevheri  Avustralya  Okyanusya  |  benzer haberler »


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