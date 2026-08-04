CISA Çinli üreticilere çelik ihracat lisansı sisteminin harfiyen uygulanması çağrısında bulundu

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), 2026 yılının ilk yarısında Çin'in çelik ihracatında miktar bazında düşüş, fiyat bazında ise yatay trend görüldüğünü, buna karşın kütük ihracatının belirgin şekilde arttığını açıkladı. CISA'nın değerlendirmesine göre yılın ilk altı ayında Çin menşeli çelik ürünlerine yönelik toplam 12 yeni ticaret soruşturması başlatılması sektör üzerindeki ticaret baskısını artırdı. Birlik, Temmuz-Aralık döneminde dış pazarlardaki koşulların daha da zorlaşacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin yeni koruma önlemleri kapsamında kota tonajlarının azaltılması ve menşe kuralının yürürlüğe girmesinin yanı sıra küresel jeopolitik belirsizliklerin de ihracat ortamını daha karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

CISA, bundan sonraki süreçte çelik ihracatına yönelik lisans yönetim sisteminin harfiyen uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Birlik, "katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını teşvik etme, komşu pazarlardaki konumu koruma ve denetimi sıkılaştırma" ilkeleri doğrultusunda sektör içi disiplinin güçlendirilmesi ve ihracat ürün kompozisyonunun optimize edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca CISA, komşu ülkeler ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyetlerin artırılması, ticaret anlaşmazlıklarına proaktif yaklaşılması ve uluslararası kurallara daha güçlü uyum sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bu adımların, Çin'in çelik ihracatının daha yüksek katma değerli ve çevre dostu ürünlere yönelmesini sağlayarak ihracatın istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunacağı ifade edildi.