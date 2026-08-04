 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CISA...

CISA Çinli üreticilere çelik ihracat lisansı sisteminin harfiyen uygulanması çağrısında bulundu

Salı, 04 Ağustos 2026 10:00:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), 2026 yılının ilk yarısında Çin'in çelik ihracatında miktar bazında düşüş, fiyat bazında ise yatay trend görüldüğünü, buna karşın kütük ihracatının belirgin şekilde arttığını açıkladı. CISA'nın değerlendirmesine göre yılın ilk altı ayında Çin menşeli çelik ürünlerine yönelik toplam 12 yeni ticaret soruşturması başlatılması sektör üzerindeki ticaret baskısını artırdı. Birlik, Temmuz-Aralık döneminde dış pazarlardaki koşulların daha da zorlaşacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin yeni koruma önlemleri kapsamında kota tonajlarının azaltılması ve menşe kuralının yürürlüğe girmesinin yanı sıra küresel jeopolitik belirsizliklerin de ihracat ortamını daha karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

CISA, bundan sonraki süreçte çelik ihracatına yönelik lisans yönetim sisteminin harfiyen uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Birlik, "katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını teşvik etme, komşu pazarlardaki konumu koruma ve denetimi sıkılaştırma" ilkeleri doğrultusunda sektör içi disiplinin güçlendirilmesi ve ihracat ürün kompozisyonunun optimize edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca CISA, komşu ülkeler ve gelişmekte olan pazarlarda faaliyetlerin artırılması, ticaret anlaşmazlıklarına proaktif yaklaşılması ve uluslararası kurallara daha güçlü uyum sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bu adımların, Çin'in çelik ihracatının daha yüksek katma değerli ve çevre dostu ürünlere yönelmesini sağlayarak ihracatın istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Temmuz ayında %42'ye indi

05 Ağu | Çelik Haberler

Çinli sıcak rulo sac ihracatçıları bu hafta fiyatlarında 10$/mt'a varan düşüşler yaptı

04 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 4 Ağustos 2026

04 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Temmuz sonunda %1,9 arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Çin'de yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep, yetersiz destek ve düşen maliyetler nedeniyle geriledi

03 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 3 Ağustos 2026

03 Ağu | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha teklifleri sıcak rulo sac segmentindeki düşüşe rağmen yatay seyretse de görünüm olumsuz

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hoa Phat Vietnam'da yerel sıcak rulo sac fiyatlarını beklenenden daha az düşürdü, ithal fiyatlar 500$/mt CFR seviyesine ...

03 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Temmuz 2026

31 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin'de yerel kok fiyatlarında ikinci düşüş uygulanırken, yerel kömür fiyatları güçlü seyretti

31 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis