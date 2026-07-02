Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Haziran ayında %46,5'e geriledi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği verilerine göre Çin’in Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında aylık bazda 6,6 puan düşerek %46,5 seviyesine geriledi ve 50 puanın altında kaldı. Aynı dönemde, Çin genelindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi aylık bazda 0,1 puan düşerek %47,8 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında Hebei çelik sektörünün toplam yeni sipariş endeksi, önceki aya göre 14,7 puan gerileyerek %39,0 seviyesine indi. Üretim endeksi aylık bazda 4,9 puan düşerek %50,0 seviyesine gerilerken, yeni ihracat siparişleri endeksi ise 1,1 puan artışla %39,0'a yükseldi. Aynı dönemde Hebei'de nihai mamul stok endeksi aylık bazda 5,5 puan artarak %48,7 seviyesine çıktı.

Hammadde stok endeksi ise Haziran ayında aylık bazda 2,5 puan düşmesine rağmen %51,2 seviyesinde gerçekleşti. Fabrika çıkışı nihai mamul fiyat endeksi Haziran ayında aylık bazda 52,4 puan gerileyerek %25,6 seviyesine düştü. Çelik piyasasındaki zayıf işlem hacmi, geleneksel cansız sezon nedeniyle nihai kullanıcılardan gelen talebin gerilemesi ve stok baskısı çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Haziran ayında hammadde alım fiyat endeksi ise Mayıs ayına göre 12,2 puan düşerek %63,4 seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında etkili olan yağışlı hava ve yüksek sıcaklıklar Hebei'deki çelik sektörünün performansını olumsuz etkiledi. Hammadde tarafında demir cevheri fiyatları hafif gerilerken, kok fiyatlarının art arda yükselmesi çelik fiyatlarına belirli ölçüde destek sağladı. Ancak geleneksel cansız sezonun Temmuz ayında da devam edecek olması nedeniyle çelik fiyatlarına verilen desteğin zayıflamayı sürdüreceği öngörülüyor.