 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hebei'de...

Hebei'de çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 Haziran ayında %46,5'e geriledi

Perşembe, 02 Temmuz 2026 08:50:21 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği verilerine göre Çin’in Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında aylık bazda 6,6 puan düşerek %46,5 seviyesine geriledi ve 50 puanın altında kaldı. Aynı dönemde, Çin genelindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi aylık bazda 0,1 puan düşerek %47,8 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında Hebei çelik sektörünün toplam yeni sipariş endeksi, önceki aya göre 14,7 puan gerileyerek %39,0 seviyesine indi. Üretim endeksi aylık bazda 4,9 puan düşerek %50,0 seviyesine gerilerken, yeni ihracat siparişleri endeksi ise 1,1 puan artışla %39,0'a yükseldi. Aynı dönemde Hebei'de nihai mamul stok endeksi aylık bazda 5,5 puan artarak %48,7 seviyesine çıktı.

Hammadde stok endeksi ise Haziran ayında aylık bazda 2,5 puan düşmesine rağmen %51,2 seviyesinde gerçekleşti. Fabrika çıkışı nihai mamul fiyat endeksi Haziran ayında aylık bazda 52,4 puan gerileyerek %25,6 seviyesine düştü. Çelik piyasasındaki zayıf işlem hacmi, geleneksel cansız sezon nedeniyle nihai kullanıcılardan gelen talebin gerilemesi ve stok baskısı çelik sektörünü olumsuz etkiledi. Haziran ayında hammadde alım fiyat endeksi ise Mayıs ayına göre 12,2 puan düşerek %63,4 seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında etkili olan yağışlı hava ve yüksek sıcaklıklar Hebei'deki çelik sektörünün performansını olumsuz etkiledi. Hammadde tarafında demir cevheri fiyatları hafif gerilerken, kok fiyatlarının art arda yükselmesi çelik fiyatlarına belirli ölçüde destek sağladı. Ancak geleneksel cansız sezonun Temmuz ayında da devam edecek olması nedeniyle çelik fiyatlarına verilen desteğin zayıflamayı sürdüreceği öngörülüyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Demir cevheri fiyatları düşük kalite FMG cevhere yönelik yasak sonrası arzın daralacağı beklentisiyle hafifçe yükseldi

02 Tem | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları aynı seviyelerde kalırken, beklentiler halen zayıf

02 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

CMRG, Çin’de Fortescue’nun düşük tenörlü demir cevheri teslimatlarına kısıtlama getirdi

02 Tem | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Temmuz 2026

01 Tem | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı kütük fiyatları gerilemeye devam etse de satışlar halen sınırlı

01 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İç piyasada arzın artmasıyla Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları hafifçe geriledi

01 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel hurda fiyatları zayıf talep sebebiyle bir kez daha geriledi

01 Tem | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 30 Haziran 2026

30 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri küçük ve büyük ölçekli üreticilerin satışları artırmaya çalışmasıyla düşmeye ...

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti, beklentiler olumsuz kalmaya devam ediyor

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis