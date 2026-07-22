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Çin'in kok ihracatı 2026'nın ilk yarısında %14,4 arttı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 11:24:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Haziran döneminde Çin'in metalurjik kok ihracatı yıllık %14,4 artarak 4,01 milyon mt seviyesine ulaştı.

Haziran ayında ise Çin'in metalurjik kok ihracatı yıllık %51,4 artışla 770.000 mt olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde Çin'in kömür ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 2,76 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Haziran ayında ise kömür ihracatı yıllık %21,5 azalarak 610.000 mt oldu.

Söz konusu dönemde küresel kok talebindeki büyümenin temel itici gücü, Hindistan ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomiler oldu. Bu ülkelerde devam eden çelik kapasitesi artışları kok talebini istikrarlı şekilde destekledi. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler deniz yoluyla taşınan kömür maliyetlerini yükselterek yurt dışı kok fiyatlarını artırdı ve Çin'in kok ihracatı için kârlı bir fırsat yarattı.

Çin'in kok ihracatının büyüme hızının yavaşlamasına rağmen görece yüksek seviyelerde kalmayı sürdüreceği, 2026 yılı toplam kok ihracatının ise 8 milyon mt'u aşmasının beklendiği ifade ediliyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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