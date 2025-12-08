 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hebei’de...

Hebei’de beş şehirde hava kirliliği nedeniyle ikinci seviye acil durum önlemleri başlatıldı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 10:53:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Hebei eyaletindeki Handan, Baoding, Hengshui, Cangzhou ve Xingtai şehirleri, hava kirliliğini azaltmak amacıyla 8 Aralık saat 12.00 itibarıyla ikinci seviye acil durum önlemlerini devreye aldı.

Bu kapsamda, karbon salımında Ulusal 4 veya daha düşük standartlara sahip ağır vasıta kamyonların taşımacılık faaliyetleri yasaklandı. Çelik, kok ve ilgili sektörlerde ürün taşımacılığında ise yalnızca tam elektrikli, yakıt hücreli veya Ulusal 6 emisyon standartlarını karşılayan ağır vasıtaların kullanılmasına izin verilecek. Özel amaçlı araçlar ile tehlikeli kimyasal taşıyan araçlar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Acil durum önlemlerinin, kirlilik seviyelerinin düşmesi halinde 11 Aralık’ta kaldırılması bekleniyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim düşüşüne ve teşviklere rağmen aşağı yönlü

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Aralık 2025

08 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay, mevsimsel yavaşlama yerel talebi etkilemeye devam ediyor

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %6,7 arttı, Kasım’da %7,5 yükseldi

08 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Kasım ayının sonunda %6,4 azaldı, stoklar düştü

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %16,7 arttı

08 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Aralık 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok ve koklaşabilir taş kömürü fiyatları son artışlardan sonra gevşedi

05 Ara | Hurda ve Hammadde

CISA paslanmaz çelik sektörüne aşırı rekabetten kaçınma çağrısı yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılı 24-30 Kasım döneminde %0,4 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis