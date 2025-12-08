Hebei’de beş şehirde hava kirliliği nedeniyle ikinci seviye acil durum önlemleri başlatıldı

Çin’in Hebei eyaletindeki Handan, Baoding, Hengshui, Cangzhou ve Xingtai şehirleri, hava kirliliğini azaltmak amacıyla 8 Aralık saat 12.00 itibarıyla ikinci seviye acil durum önlemlerini devreye aldı.

Bu kapsamda, karbon salımında Ulusal 4 veya daha düşük standartlara sahip ağır vasıta kamyonların taşımacılık faaliyetleri yasaklandı. Çelik, kok ve ilgili sektörlerde ürün taşımacılığında ise yalnızca tam elektrikli, yakıt hücreli veya Ulusal 6 emisyon standartlarını karşılayan ağır vasıtaların kullanılmasına izin verilecek. Özel amaçlı araçlar ile tehlikeli kimyasal taşıyan araçlar bu uygulamanın dışında tutuldu.

Acil durum önlemlerinin, kirlilik seviyelerinin düşmesi halinde 11 Aralık’ta kaldırılması bekleniyor.