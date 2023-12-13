Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %50,7’ye çıktı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 11:00:56 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 5,6 puan artışla %50,7 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 2,6 puan artışla %48,2 seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 7,5 puan artışla %50 seviyesinde yer aldı. Nihai mamul fiyatları vadeli fiyatların yükselmesi ve beklentilerin iyileşmesiyle artış gösterdi.

Kasım ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 9,1 puan artışla %50 seviyesinde kaydedildi. Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin yumuşaması fiyatları olumlu etkiledi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 15,4 puan artışla %53,5 oldu. Çelik üreticilerinin kârının artması üretim tonajının yükselmesine neden oldu.

Ayrıca aynı ayda nihai mamul stok endeksi aylık 9,7 puan düşüşle %47,6 seviyesinde kaydedildi. İnşaat faaliyetleri hızlandığı için çelik talebinde toparlanma görüldü.

Kasım ayında hammadde stok endeksi ise 10,4 puan düşüşle %38,4 seviyesine geriledi. Kasım ayında hammadde fiyatları yüksek seviyelerde yer aldığı için üreticiler kış mevsimi için stok yapma konusunda temkinli oldu.

Aralık ayında soğuk havalar ve dolayısıyla inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması nedeniyle çelik talebi zayıflayabilir.