Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılı Ekim ayında %48,8’e yükseldi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında aylık 0,1 puan artışla %48,8 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesinin açıklamasına göre, aynı ayda ülke genelinde çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi de aylık 1,5 puan artışla %49,2 seviyesine çıktı.
Ekim ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 3,9 puan düşüşle %46,1 seviyesinde kaydedildi.
Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi 7,3 puan artışla %47,6’ya yükseldi.
Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni ihracat siparişleri endeksi aylık 12,5 puan düşüşle %42,5 seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık 1,3 puan artışla %50 seviyesinde kaydedildi.
Hammadde stok endeksi ise aylık 3,7 puan düşüşle %45,1 seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda Hebei eyaletinde fabrika çıkışı nihai mamul fiyatları endeksi aylık 6,1 puan düşüşle %32,9 seviyesine indi.
Ekim ayında hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 3,7 puan artışla %67,1 seviyesine çıktı.
Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının, havaların giderek soğumasıyla birlikte Kasım ayında önce hafif artış göstermesi, ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu durumun, çelik talebini zayıflatması ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması öngörülüyor.