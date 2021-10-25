HBIS Ocak-Eylül döneminde net kârını %104,15 artırdı

Çin’in önemli çelik üreticilerinden Hebei Iron and Steel Group’un borsada işlem gören bağlı kuruluşu, Hebei eyaleti merkezli HBIS Company Limited’in yaptığı açıklamaya göre, şirket, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %104,15 artışla 2,37 trilyon RMB (370 milyon $) net kâr elde etti.
Yalnızca üçüncü çeyrekte, şirketin net kârı yıllık %80,04 artışla 848 milyon RMB (132,7 milyon $) seviyesinde kaydedildi.
Şirket, çelik fiyatlarının söz konusu dönemde keskin artışlar göstererek kârlılığının artmasına neden olduğunu belirtti.