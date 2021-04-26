﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

HBIS 2020’deki %33 düşüşün ardından ilk çeyrekte net kârını %100 artırdı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 16:43:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in önemli çelik üreticilerinden Hebei Iron and Steel Group’un borsada işlem gören bağlı kuruluşu, Hebei eyaleti merkezli HBIS Company Limited’ın yaptığı açıklamaya göre, şirket, 2020 yılında yıllık %11,40 düşüşle 107,65 trilyon RMB (16,6 milyar $) faaliyet kârı elde ederken, yıllık %33,33 düşüşle 1,70 trilyon RMB (260 milyon $) net kâr elde etti.

Şirket, Covid-19 pandemisinin yarattığı negatif etkilerle ve artan demir cevheri fiyatlarıyla mücadele etmek için büyük bir çaba sarf ederken, hammadde fiyatlarındaki yükselişle birlikte kârlılığın düştüğünü belirtti.

Ayrıca, HBIS bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık %40,07 artışla 33,03 trilyon RMB (5,1 milyar $) faaliyet kârı elde ederken, söz konusu çeyrekte yıllık %111 artışla 482 milyon RMB (74,2 milyon $) net kâr elde etti.


Etiketler: Uzak Doğu  mali sonuçlar  Çin  Hebei Steel Group  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20  Nis

Xinyu Steel’in net kârı 2020’de %20,91 düştü
02  Nis

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Şubat döneminde %160,36 arttı
01  Nis

Ansteel’in net kârı 2020’de %10,69 arttı
31  Mar

Ansteel Group 2025 yılında 10 milyar RMB brüt kâr hedefliyor
30  Mar

Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı