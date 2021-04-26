HBIS 2020’deki %33 düşüşün ardından ilk çeyrekte net kârını %100 artırdı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 16:43:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in önemli çelik üreticilerinden Hebei Iron and Steel Group’un borsada işlem gören bağlı kuruluşu, Hebei eyaleti merkezli HBIS Company Limited’ın yaptığı açıklamaya göre, şirket, 2020 yılında yıllık %11,40 düşüşle 107,65 trilyon RMB (16,6 milyar $) faaliyet kârı elde ederken, yıllık %33,33 düşüşle 1,70 trilyon RMB (260 milyon $) net kâr elde etti.

Şirket, Covid-19 pandemisinin yarattığı negatif etkilerle ve artan demir cevheri fiyatlarıyla mücadele etmek için büyük bir çaba sarf ederken, hammadde fiyatlarındaki yükselişle birlikte kârlılığın düştüğünü belirtti.

Ayrıca, HBIS bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık %40,07 artışla 33,03 trilyon RMB (5,1 milyar $) faaliyet kârı elde ederken, söz konusu çeyrekte yıllık %111 artışla 482 milyon RMB (74,2 milyon $) net kâr elde etti.