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HBIS Company'nin 2026'nın Ocak-Haziran döneminde net kârında %6,61 artış kaydetti

Cuma, 28 Ağustos 2026 10:09:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Hebei eyaleti merkezli çelik üreticisi HBIS Company Limited, bu yılın Ocak-Haziran döneminde net kârının yıllık %6,61 artışla 638 milyon RMB (94 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde HBIS Company'nin faaliyet geliri yıllık %0,65 düşüşle 65,878 milyar RMB (9,7 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk altı ayında HBIS Company'nin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık sırasıyla %3,0, %4,5 ve %5,9 artışla 16,98 milyon mt, 16,44 milyon mt ve 15,21 milyon mt seviyelerinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk yarısında Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,0 düşüşle 499,95 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık HBIS Company'nin ham çelik üretimi yıllık %4,5 artarken, şirket kaynaklarını daha yüksek katma değerli ürünlere yönlendirdi. Örneğin beyaz eşya sektörüne yönelik yüksek mukavemetli çelik ve ultra yüksek mukavemetli otomotiv sacı satışları artarken, çubuk, profil ve filmaşin gibi uzun mamullerden elde edilen gelir de %20'nin üzerinde yükseldi.

Şirket, pazarlama odaklı verimlilik ve ürün gamı optimizasyonu stratejisi sayesinde üretim hacmini artırmasına rağmen hem ortalama satış fiyatında hem de çelik ürünlerindeki brüt kâr marjında yıllık bazda iyileşme kaydetti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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