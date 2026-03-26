Hadeed Jubail tesisinde üretim rekoru kırdı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Suudi Arabistanlı çelik üreticisi Saudi Iron and Steel Company’nin (Hadeed) elektrik ark ocağı ve döküm operasyonlarının optimize edilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin desteğiyle Jubail tesisinde yeni bir çelik üretim rekoruna imza attığını açıkladı.

Danieli’ye göre üretici, 2025’in Ekim ayında Jubail tesisinde aylık 103.227 mt kütük üretimi gerçekleştirerek tesiste şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni rakam, 2025’in Temmuz ayında kaydedilen 101.304 mt’luk önceki rekoru geride bıraktı.

Buna ek olarak Hadeed 2025’in Aralık ayı itibarıyla yıllık toplam 1.110.081 mt üretim seviyesine ulaşarak tesis için yeni bir yıllık rekora imza attı.

Rekor çelik üretimine Danieli desteği

Söz konusu rekor Danieli'nin tedarik ettiği ve hizmet sağladığı sürekli döküm makinesi, elektrik ark ocağı ve filmaşin haddehanesinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri kapsamında elde edildi.

Üretim tesisleri ve kapasite

Danieli tarafından kurulan ve 2015 yılında devreye alınan elektrik ark ocağı ile filmaşin haddehanesi, sırasıyla yıllık 1,1 milyon mt ve 500.000 mt kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu tesisler, 150 x 150 mm ebatlarında kütük üretimi gerçekleştiriyor ve geniş bir özel çelik kalite yelpazesinin üretimine imkan sağlıyor.