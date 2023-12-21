Habaş Aliağa’da yeni soğuk haddehane ve teneke levha tesisi inşa edecek

Perşembe, 21 Aralık 2023 12:19:10 (GMT+3) | İstanbul

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İhtisal Endüstri A.Ş., ambalaj sektörünün artan ihtiyaçları beraberinde soğuk haddelenmiş ve tavlanmış ince sac talebini karşılamak amacıyla Aliağa’daki tesislerinin yakınında yeni bir soğuk haddehane ve teneke levha kompleksi kurması için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi ile anlaşmaya vardı.

Söz konusu yeni tesisin toplam üretim kapasitesi yıllık 900.000 mt seviyesinde yer alacak. Bu kapasitenin 250.000 mt’unun farklı kalitelerdeki teneke levha üretimine ayrılacağı belirtilirken ticari kalite, çekme kalite ve yüksek hız çeliği kalite sürekli tavlanmış soğuk haddelenmiş sac kapasitesinin yıllık 150.000 mt seviyesinde yer alacağı aktarıldı. Ayrıca elektrolitik temizlenmiş ve full hard sac kapasitesi de yıllık 500.000 mt olacak.

Yeni komplekste elektrolitik temizleme, soğuk haddeleme ve temperleme, elektrolitik kalaylama ve sürekli tavlama hatları bulunacak.

Öte yandan Danieli, tesisin 2024 yılının sonundan itibaren kademeli olarak devreye alınacağını söyledi.