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H2 Green Steel BMW Group’a karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 11:01:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli H2 Green Steel, Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW Group’a karbonu azaltılmış çelik tedarik etmek üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirketler ayrıca BMW Group’un karbon azaltma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunan çeşitli önlemleri içerecek teknik iş birliği de yapacaklar.

H2 Green Steel’in emisyon azaltmaya yönelik çalışmaları, BMW Group’un malzeme tedarik zincirini ve Kapsam 3 (hammadde, nakliyeyle ilgili) emisyonunu etkileyecek.

H2 Green Steel’e göre, yeşil çelik yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak üretiliyor. Bu üretim sürecinden ortaya çıkan toplam karbon emisyonu, yüksek fırınla gerçekleştirilen geleneksel çelik üretiminden ortaya çıkan emisyona kıyasla %90’dan daha düşük.


Etiketler: İsveç Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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