Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Nisan döneminde %43,1 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:35:41 (GMT+3) | İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 594,9 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %65,1 artışla 104,46 milyon $ ihracat ve yıllık %20,4 artışla 490,47 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın üçüncü sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %43,1 artışla 19.834 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %90,9 artışla 9,76 milyon $ oldu.