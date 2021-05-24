﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Gürcistan’ın Türkiye’ye yarı mamul ihracatı Ocak-Nisan döneminde %43,1 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:35:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Gürcistan İstatistik Ofisi’nin (Geostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Gürcistan’ın Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 594,9 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %65,1 artışla 104,46 milyon $ ihracat ve yıllık %20,4 artışla 490,47 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Gürcistan’ın Türkiye’ye yaptığı ihracatın üçüncü sırasında yer alan demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ihracatı yıllık %43,1 artışla 19.834 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracattan elde edilen gelir yıllık %90,9 artışla 9,76 milyon $ oldu.


Etiketler: Avrupa  ith/ihr istatistikleri  Gürcistan  yarı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06  May

Habaş haddehanesini yenileyerek sıcak sac kapasitesini artıracak
04  May

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ithalatı Mart’ta yükselmeye devam etti
30  Nis

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı ilk çeyrekte %49 artış gösterdi
30  Nis

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %28,5 arttı
29  Nis

Çemtaş’ın satış geliri ilk çeyrekte %62,7 artış gösterdi