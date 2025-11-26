 |  Giriş 
Güney Kore Çin’den ithal çelik levhalara antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 26 Kasım 2025 10:24:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Güney Kore Ekonomi ve Finans Bakanlığı, 24 Kasım tarihinde bir karar yayımlayarak Çin menşeli orta ve kalın levhalar ile sıcak haddelenmiş alaşımlı kalın levhalara 5 yıl geçerli olmak üzere antidamping vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlık söz konusu kararın, Çin’den yapılan levha ithalatının Güney Kore sanayisine verdiği maddi zararın tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmanın tekrarlanması sonucunda alındığını açıkladı.

Antidamping vergisine tabi olacak ürünler, kalınlığı 4,75 mm ve genişliği 600 mm’nin üzerinde olan, rulo halinde olmayan ve galvanizlenmemiş Çin menşeli levhaları kapsıyor. Söz konusu ürünler 7208.51.1000, 7208.51.9000, 7208.52.1000, 7208.52.9000, 7225.40.9010, 7225.40.9091 ve 7225.40.9099 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Vergi oranları üreticiye göre değişmek üzere %27,91, %29,62, %32,32 ve %34,1 olarak belirtiliyor. 

Vergi kapsamı dışında tutulan ürünler

Öte yandan ASME (American Society of Mechanical Engineers) standartlarında üretilen ürünlerin antidamping vergisinden muaf tutulacağı belirtildi. Bu ürünler;

  • SA516-70 (kalınlık > 134 mm)
  • SA299 B kalite (kalınlık > 50 mm)
  • SA302 B ve C kalite ürünlerden oluşuyor.

Ayrıca EN 10025-6 S890Q ve S960QL kalite özel çelikler ile NM400 ve NM500 aşınmaya dayanıklı levhalar, kalınlığının en az 120 mm, genişliğinin en az 2.600 mm olması, Brinell sertliğinin HBW 370–550 aralığında bulunması ve çekme dayanımının en az 980 MPa seviyesinde olması şartıyla vergiden muaf tutuluyor.


