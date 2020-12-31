Güçlü çelik fiyatları CSN ve Gerdau’ya fayda sağlıyor

Brezilyalı çelik üreticileri Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve Gerdau, ihracat piyasasındaki yüksek çelik fiyatlarından ve yerel piyasadaki güçlü talepten faydalanıyor.
Credit Suisse, belirli bir fiyat artışı tahmini açıklamazken, yerel çelik üreticilerinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yassı mamul fiyatlarını artırmasının beklendiğini söyledi.
Credit Suisse, 2021 yılının başında Brezilya merkezli büyük bir çelik üreticisinin yassı mamul fiyatlarını artırmasını beklediğini belirtti. Söz konusu üreticinin adını belirtmeyen Credit Suisse, söz konusu fiyat artışının %5 oranında olacağını ifade etti.
Credit Suisse, Brezilya’daki yüksek demir cevheri fiyatları ve iyi yerel talebin, çelik üreticilerin fiyatlarını artırmasına imkan sağladığını söyledi.