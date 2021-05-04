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Grupo Simec’in net kârı ilk çeyrekte %38 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 12:02:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksika merkezli çelik üreticisi Grupo Simec’in yaptığı açıklamaya göre, şirketin, bu yılın ilk çeyreğinde net kârı yıllık %38 artışla 2,64 milyar MXN (131 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Şirketin AVFÖK’ü ise söz konusu çeyrekte, yıllık %104 artışla 3,11 milyar MXN (154,2 milyon $) oldu.

Grupo Simec, söz konusu çeyrekte net satış gelirinin yıllık %57 artışla 13,3 milyar MXN (661,9 milyon $), çelik satış hacminin ise yıllık %9,6 artışla 682.000 mt seviyesinde kaydedildiğini belirtti.

Şirketin brüt kârı ise yıllık %114 artışla 3,30 milyar MXN (163,5 milyon $) oldu.


Etiketler: Meksika  mali sonuçlar  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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