Minera Autlan ilk çeyrekte kârdan zarara geçti

Perşembe, 06 Mayıs 2021 09:38:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Meksikalı manganez ve ferroalyaj üreticisi Minera Autlan, bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 22 milyon $ net kârdan, 2,52 milyon $ net zarara geçtiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin net satış gelirleri yıllık %8,4 düşüşle 91,8 milyon $ olurken, AVFÖK’ü ise 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 18,91 milyon $’a kıyasla yıllık %17 düşüşle 15,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde, şirketin brüt karının yıllık %14,4 düşüşle 13,57 milyon $’a gerilediği de belirtildi.