GPH Ispat yeni tesiste ticari üretime başladı

Salı, 22 Haziran 2021 12:10:31 (GMT+3) | İstanbul

Bangladeş merkezli uzun çelik üreticisi GPH Ispat Ltd, yerel teknisyenlerin yardımıyla ve teknoloji tedarikçisi Primetal Technologies Austria GmbH’nin online desteğiyle başarılı bir şekilde devreye alındıktan sonra yeni tesisinde ticari üretime başladığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, “Pandeminin etkisi nedeniyle, tesisin başlıca teknoloji ekipmanı tedarikçisi olan Primetal Technologies Austria GmbH’nin teknisyenlerinden yüz yüze destek almak mümkün değil, bu da tüm ürünlerin üretimine başlanmasına engel oluyor. Yerel teknisyenlere göre, tesis, özellikle çubuk ve kütük gibi belirli ürünlerin ticari üretimine başlamak için uygun,” dedi.

Tesis, yıllık 840.000 mt kütük, 640.000 mt çubuk ve profil ile lama gibi orta profil ürünler üretme kapasitesine sahip, ancak söz konusu kapasitede tam üretimin gerçekleştirilmesi için şirketin belirli bir süre beklemesi gerekiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tesisin deneme üretimi geçtiğimiz yılın Eylül ayında başladı ve ticari üretimin geçen yıl Aralık ayında başlaması bekleniyordu.