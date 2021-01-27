Goldman Sachs: İnşaattaki iyileşme CSN’e yarar sağlayacak

Çarşamba, 27 Ocak 2021 10:29:14 (GMT+3) | Sao Paulo

Goldman Sachs’ın yayımladığı bir rapora göre, Brezilya’da inşaat ve altyapı segmentlerinde görülen iyileşme çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’e (CSN) fayda sağlayacak.

Söz konusu raporda, bu segmentler için görülen iyileşmenin önümüzdeki yıllarda çimento ve çeliğe olan talebi artırmasının beklendiği belirtildi. Bu yüzden de, CSN’in demir cevheri stoklarını satarak güçlü nakit akışı elde edeceği düşünülüyor.

Goldman Sachs, ayrıca, halka arzın da çelik üreticisinin borcunu 15 milyar BRL’nin (2,8 milyar $) altına indirmesine olanak tanıyacağına inanıyor. Şirketin borcu, Fitch’in son açıklamasına göre 39,1 milyar BRL (7 milyar $) seviyesinde yer alıyor.