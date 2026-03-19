GMH Gruppe, Georgsmarienhütte’de ikinci çubuk temperleme sistemini devreye aldı

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, grup bünyesindeki en büyük tesis olan Georgsmarienhütte GmbH’nin ikinci çubuk temperleme sistemini devreye aldığını açıkladı. Söz konusu yatırımın, zorlu ekonomik koşullar ve dalgalı enerji piyasalarına rağmen şirketin dönüşüm stratejisinin sürdürüldüğünü gösterdiği belirtildi.

21,5 milyon €’luk yatırıma kamu desteği

Tesisteki ilk çubuk temperleme sistemi 2024’ün Şubat ayında devreye alınmıştı. GMH Gruppe’ye göre her iki sisteme yapılan toplam yatırım 21,5 milyon € seviyesinde bulunuyor. Bu yatırımın 2,2 milyon €’luk kısmı ise Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı’nın (BMWK) “Sanayide Karbonsuzlaşma” programı kapsamında finanse edildi.

Kapasite artışı yüksek dayanımlı çelik uygulamalarını hedefliyor

GMH Gruppe, ilk temperleme sisteminin 20 mm ile 60 mm çap aralığındaki çelik çubukları işleyebildiğini, yeni devreye alınan ekipmanın ise bu aralığı 35 mm ile 100 mm’ye genişlettiğini belirtti. Her iki sistemin birlikte çalışmasıyla toplam yıllık ısıl işlem görmüş çelik üretim kapasitesi yaklaşık 35.000 mt seviyesine ulaşıyor.

Şirket, söz konusu teknolojik kapasitenin rüzgar türbini bağlantı elemanları, endüstriyel ve konveyör sistem bileşenleri, otomotiv direksiyon parçaları ve diğer güvenlik ağırlıklı uygulamalarda kullanılan yüksek dayanımlı çelik ürünlerin üretimini mümkün kıldığını ifade etti. GMH Gruppe, bu teknolojiyi kullanma oranını artırmasıyla yenilenebilir enerji ve ileri mühendislik gibi büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini de ekledi.

Elektrifikasyon karbonsuzlaşma hedeflerini destekleyecek

GMH Gruppe, her iki sistemin de elektrikli ısıl işlem teknolojisine dayandığını ve %100’e kadar yeşil elektrikle çalışacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Bu sayede doğal gaz kullanımının yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığı belirtildi.

Şirkete göre bu dönüşümün önümüzdeki on yıl içinde 50.000 mt’un oldukça üzerinde karbon emisyon azaltımı sağlaması bekleniyor.