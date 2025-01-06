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Gerdau Corsa Vietnam’dan ithal ticari profil için antidamping soruşturması talep edecek

Pazartesi, 06 Ocak 2025 15:54:30 (GMT+3)   |   San Diego

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun Meksika birimi Gerdau Corsa, Vietnam’da üretilip Meksika’ya ithal edilen ticari profil için Ekonomi Bakanlığı’na antidamping soruşturması talebi hazırladığını açıkladı.

Meksika Çelik Birliği Canacero'nun Genel Sekreteri Salvador Quesada, Kasım ayında gerçekleşen bir toplantıda antidamping soruşturması hazırlıkları yaptıklarını ifade etmişti.

Quesada, Malezya ve Vietnam’dan yapılan ithalatın sırasıyla 30 ve 40 katına çıktığını tespit ettiklerini bildirdi. Canacero'nun tespitlerine göre yapılan bazı uzun mamul ithalatında belirtilen üretici şirketler bu ülkelerde bulunmuyor. Yani Malezya ve Vietnam gibi ülkeler Çin’in ortağı gibi hareket edip Meksika ile aralarında yapılan serbest ticaret anlaşması sayesinde gümrük vergisi gibi bazı avantajlardan faydalanıyor.

Meksika hükümeti an itibarıyla Vietnam’dan ithal kaplamalı sac, kaynaklama için mikro tel ve soğuk saca antidamping vergisi uyguluyor.

Ülkenin 7216.32.01 ve 7216.33.01 kodları altında bulunan I ve H-profil ithalatı için Almanya, İspanya ve İngiltere’ye uyguladığı antidamping vergileri mevcut.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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