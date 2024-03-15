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Gerdau Brezilya’daki işçilerini geçici süreliğine işten çıkardı

Cuma, 15 Mart 2024 10:19:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, 1 Nisan tarihinden itibaren São José dos Campos tesisindeki 50 işçiyi 1 Nisan’dan itibaren beş ay boyunca geçici olarak işten çıkaracağını açıkladı.

Şirkete göre bu karar, özellikle de Çin’den ithal edilen çelikle rekabet edilememesinden kaynaklanıyor.

São José dos Campos tesisinde çoğunluğu uzun mamul üretiminde görev alan 380 işçi çalışıyor.

Beş aylık sürenin sonunda işçiler üç ay içinde eski işlerine dönebilecek.

Analistlere göre Gerdau, ithal çelik ürünleri için %25 vergi getirmenin Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalata karşı mücadele etmek için ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

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