Gerdau ABD’nin vergileri sebebiyle Meksika’daki tesis yatırımını rafa kaldırabilir

Basında çıkan haberlere göre Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çelik ürünlerine istisna ve muafiyet olmaksızın %25 oranında ilave vergi getirme kararı sebebiyle şirketin Meksika’da vasıflı çelik tesisi kurma kararını ertelediğini belirtti.

Werneck, şirketin üretim seviyesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alacak ve çoğunlukla ABD otomotiv sektörüne hizmet verecek projeyi yeniden gözden geçirdiğini ifade etti. Normal şartlar altında Gerdau’nun geçtiğimiz yılın sonuna kadar nihai kararını vermiş olması gerektiğini ancak kararın bu yılın Temmuz ayına ötelendiğini dile getirdi. Gerdau yetkilisi, seçenekleri arasında projenin iptali veya kademeler halinde hayata geçirilmesinin yanı sıra ABD’deki üretimin artırılması olduğunu paylaştı.

Öte yandan Werneck, Gerdau’nun ABD’de de üretim tesisleri olduğu göz önünde bulundurulduğunda şirketin Trump yönetiminin vergi kararından fayda sağlamasının beklendiğini ve bu sayede bölgedeki kârlılığını artıracağını kaydetti.