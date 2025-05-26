 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fujian...

Fujian SASAC kurulacak yeni holdingin çatısı altına girecek

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:16:32 (GMT+3)   |   Şanghay

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Sansteel Minguang, Fujian Eyaleti Devlet Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu'nun (SASAC) Fujian Province Industrial Holding Group adında bir şirket kurmayı planladığını duyurdu. Böylece devlete bağlı Fujian Yejin'deki Fujian SASAC'ın doğrudan elinde bulunan %80'lik hissesi Fujian Province Industrial Holding Group'a aktarılacak. Böylece Fujian Yejin, Fujian Province Industrial Holding Group Co.'nun yan kuruluşu olacak.

Çelik üreticisi Sansteel Minguang Co., Ltd., Fujian Yejin'in bağlı kuruluşu.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının ortasında %0,1 yükseldi

26 May | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 23 Mayıs 2025

23 May | Hurda ve Hammadde

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs ortasında %0,3 düştü, stoklar arttı

23 May | Çelik Haberler

Baoshan Iron & Steel yeni taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ürünlerini piyasaya sürdü

23 May | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs ortasında %2 düştü

23 May | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları zayıf talep ve arzda beklenen artışla yavaşça düşüyor

22 May | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı slab fiyatları küçük indirimlerle nispeten yatay seyretti, ABD’ye satışlar duyuldu

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları düşüş kaydetti

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 21 Mayıs 2025

21 May | Hurda ve Hammadde

Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Nisan döneminde %48,1 arttı

20 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis