Fujian SASAC kurulacak yeni holdingin çatısı altına girecek

Fujian eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Sansteel Minguang, Fujian Eyaleti Devlet Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu'nun (SASAC) Fujian Province Industrial Holding Group adında bir şirket kurmayı planladığını duyurdu. Böylece devlete bağlı Fujian Yejin'deki Fujian SASAC'ın doğrudan elinde bulunan %80'lik hissesi Fujian Province Industrial Holding Group'a aktarılacak. Böylece Fujian Yejin, Fujian Province Industrial Holding Group Co.'nun yan kuruluşu olacak.
Çelik üreticisi Sansteel Minguang Co., Ltd., Fujian Yejin'in bağlı kuruluşu.