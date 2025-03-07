Fujian Kebao Zhangzhou’daki tesisinde sürekli tandem soğuk haddeleme hattı kuracak

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli Fujian Sanbao Group’a bağlı Pekin merkezli Çinli çelik üreticisi Fujian Kebao Metal Products Co., Ltd.’nin Fujian eyaletinde bulunan Zhangzhou tesisinde kurulmak üzere yeni bir 6 tezgahlı sürekli tandem soğuk haddeleme hattı siparişi verdiğini açıkladı. 1 milyon mt’luk yıllık üretim kapasitesine sahip olacak tesiste üretimin zamanla artırılması bekleniyor.

Kalınlık ve yassılık toleransında yüksek kesinlik sağlamak için tasarlanmış olan hat, şerit kenarlarının profil optimizasyonunu sağlayacak. Primetals’la yapılan anlaşma kapsamında tam kapsamlı bir otomasyon sistemi hatta dahil edilecek.

Sanbao Group, aralarında okyanus altı mühendisliği, gemi inşaatı, yüksek basınçlı gemi ve otomotiv olmak üzere birçok sektörün çelik talebini karşılamak için faaliyetlerine devam ediyor.