Fransa’dan AB’ye çağrı: Çin’in ihracatına karşı koruma önlemleri güçlendirilmeli

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, Avrupa Birliği'ni Çin'den ithalata yönelik vergi önlemlerini genişletmesi ve güçlendirmesi için çağrıda bulundu ve Çin'in kilit sektörlerdeki üretim hakimiyetinin Avrupa’da sanayi sektörlerine ciddi zarar verebileceği konusunda uyardı.

Fransa, AB'yi Çin'deki kapasite fazlasına karşı harekete geçmeye zorluyor

Lombard, Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde düzenlenen ekonomi zirvesinde yaptığı konuşmada, “Bugün içinde bulunduğumuz dünyada, sanayimizi korumalıyız. Bunu tüm sanayi segmentlerinde yapmalıyız, aksi takdirde Çin'in her sektörde küresel üretim kapasitesinin %50'sinden fazlasını oluşturma stratejisi sanayimizi yok edecektir” dedi. Lombard, Avrupa'nın çelik ve otomobil gibi sektörlerde koruma önlemleri almış olmasına rağmen mevcut düzenlemelerin Çin'in uzun vadeli ekonomik stratejisine karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

Avrupa'nın ticari koruma önlemleri baskı altında

Avrupa Birliği 2024 yılında Pekin'in devlet sübvansiyonları ve agresif ihracat uygulamalarına yanıt olarak Çin çıkışlı elektrikli araçlara %45'e varan antidamping vergileri getirmişti. Ancak Lombard'a göre çeşitli sektörlerde bu tür tehditlere daha geniş ve daha hızlı yanıt verilebilmesi için kuralların gözden geçirilmesi gerekiyor.

ABD-Çin ticaretindeki değişim Avrupa'yı etkiliyor

Aynı etkinlikte konuşan Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci, endişe verici yeni bir eğilime, başlangıçta Çin'in ABD'ye yönelik olarak yaptığı ihracatı ABD’nin uyguladığı önlemler nedeniyle artık Avrupa'ya yönlendirildiğine dikkat çekti. Ferracci, “Çin’in farklı sektörlerde fazla kapasitesi var ve bu sektörlerimiz için oldukça tehlikeli,” ifadeleriyle kontrolsüz ithalatın yerel üreticileri zayıflatabileceği ve Avrupa'daki pazar dinamiklerini bozabileceği uyarısında bulundu.