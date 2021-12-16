﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fortescue Belinga demir cevheri projesini geliştirmek için Gabon hükümetiyle anlaşma imzaladı

Perşembe, 16 Aralık 2021 14:30:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Afrika, Gabon’daki Belinga demir cevheri projesini geliştirmek için Gabon hükümetiyle bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Belinga demir cevheri projesi kapsamında madencilik kullanım hakkını elde etmek için %80’i Fortescue’ya ve %20’si Abu Dabi’de kurulan Afrika odaklı yatırım fonu Afrika Dönüşüm ve Sanayileşme Fonuna ait olacak bir ortak girişim tarafından ayrı bir Gabon madencilik şirketi kurulacak.

Ortak girişim, 36 aylık bir süre boyunca yaklaşık 5.500 kilometrekarelik alana sahip Belinga demir cevheri yatağının ve lojistik çözümlerinin potansiyel boyutunu belirlemek için keşif çalışmaları yapmaya odaklanacak.

Gabon Başkanı Ali Bongo Ondimba, “Fortescue ile ilk keşif ve durum tespiti çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından, amacımız Belinga projesini tekrar devreye alarak, madencilik sektörünün ekonomimize katkı sağlaması olacak,” dedi.


Etiketler: hammaddeler  Gabon  Batı Afrika  demir cevheri  madencilik  Fortescue  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13 Ara

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Ekim’de aylık %11 düştü
09 Ara

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında %7,1 düştü
22 Kas

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %3,1 arttı
18 Kas

Mechel’in üretim ve satışları Ocak-Eylül döneminde düştü
18 Kas

Polonya merkezli JSW 2021 yılı kömür üretim tahminini düşürdü