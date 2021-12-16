Fortescue Belinga demir cevheri projesini geliştirmek için Gabon hükümetiyle anlaşma imzaladı

Perşembe, 16 Aralık 2021 14:30:38 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Afrika, Gabon’daki Belinga demir cevheri projesini geliştirmek için Gabon hükümetiyle bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Belinga demir cevheri projesi kapsamında madencilik kullanım hakkını elde etmek için %80’i Fortescue’ya ve %20’si Abu Dabi’de kurulan Afrika odaklı yatırım fonu Afrika Dönüşüm ve Sanayileşme Fonuna ait olacak bir ortak girişim tarafından ayrı bir Gabon madencilik şirketi kurulacak.

Ortak girişim, 36 aylık bir süre boyunca yaklaşık 5.500 kilometrekarelik alana sahip Belinga demir cevheri yatağının ve lojistik çözümlerinin potansiyel boyutunu belirlemek için keşif çalışmaları yapmaya odaklanacak.

Gabon Başkanı Ali Bongo Ondimba, “Fortescue ile ilk keşif ve durum tespiti çalışmasının başarıyla tamamlanmasının ardından, amacımız Belinga projesini tekrar devreye alarak, madencilik sektörünün ekonomimize katkı sağlaması olacak,” dedi.