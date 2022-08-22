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Fortescue Belinga demir cevheri projesi için keşif çalışmalarına başlayacak

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 10:34:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group Batı Afrika’daki Belinga demir cevheri projesine yönelik gelişmeleri paylaştı.

%80’i Fortescue’ya ve %20’si Abu Dabi’de kurulan Afrika odaklı yatırım fonu Afrika Dönüşüm ve Sanayileşme Fonuna ait ortak girişim olan Ivindo Iron, Batı Afrika’da bulunan Gabon hükümetiyle Belinga projesi için bir keşif anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma sayesinde şirket Belinga projesinin keşfi için yaklaşık 4.500 kilometrekarelik bir alanı kapsayan keşif ruhsatı alacak. Üç yıl boyunca yaklaşık 90 milyon ABD doları tutarında bir keşif programı yürütülmesi öngörülüyor.

Ivindo Iron, Belinga demir cevheri yatağının potansiyel boyutunu belirlemek ve lojistik çözümleri değerlendirmek için hemen keşif çalışmalarına başlamayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Fortescue Belinga demir cevheri projesini geliştirmek için Gabon hükümetiyle bir anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Gabon Batı Afrika Madencilik Fortescue 

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