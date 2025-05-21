Fives Group Portekizli SN Maia Siderurgia Nacional'e yeni oksijen sistemi tedarik etti

Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group, Portekiz'in Maia şehrinde yer alan SN Maia Siderurgia Nacional'da kurulu bulunan kütük tavlama fırınında fırın performansını artırmak ve enerji verimliliğini yükseltmek amacıyla ilk oksijen zenginleştirme projesini başarıyla tamamladı.

Avrupa'nın önde gelen çelik üreticilerinden MEGASA Group'un en büyük inşaat demiri üretim tesisi olan SN Maia Siderurgia Nacional, doğal gaz tüketimini azaltmak için yeni bir oksijen sistemi kurmak istiyordu.

Proje, daha önce aynı fırının yanma sistemini modifiye eden Fives Group'a emanet edildi. Şirket, brülörlerin önündeki yanma hava kanalına ilave oksijen enjekte eden ve verimlilik ve performansı artıran yenilikçi bir sistem olan PREMIXTM adlı yeni bir teknoloji geliştirdi. Şirkete göre, oksijen seviyeleri %25'e çıkarılırken, yakıt tasarrufu yaklaşık %6 oldu ve ilk enerji randımanı beklentileri aşıldı.