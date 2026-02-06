Fitch’in not indirimi CSN’in satış sürecini hızlandırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilyalı çelik üreticisi CSN için kredi notunu “BB+” seviyesinden “BB-” seviyesine düşürdü.

Şirketin CEO’su ve ana hissedarı Benjamin Steinbruch kısa süre önce grubun mali kaldıraç oranını düşürmek amacıyla çelik faaliyetlerinin bir kısmının ya da tamamının elden çıkaracağını açıklamıştı. Şirketin net borcunun şu anda 7,1 milyar $ civarında olduğu ve bunun AVFÖK değerinin 3,14 katına karşılık geldiği belirtiliyor.

Madencilik faaliyetleri hariç tutulduğunda ise grubun mali kaldıraç oranının AVFÖK değerinin 13,7 katına çıkacağı, bu nedenle madencilik segmentinin nakit yaratma açısından kritik bir konuma sahip olduğu ifade edildi.

Bankalarla henüz resmi bir sözleşme imzalanmış olmasa da yatırım bankalarının CSN’in çelik, demir cevheri madenciliği, çimento ve altyapı varlıklarının satış sürecini koordine etmek için rekabet halinde olduğu bildiriliyor.

Haberlere göre Steinbruch bankalara bazı temel şartlar iletti. Buna göre bankaların yalnızca satış sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaları değil, aynı zamanda CSN’e kısa vadeli mali rahatlama sağlamak ve likiditeyi iyileştirmek amacıyla kredi açmaları da bekleniyor.