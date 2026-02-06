 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fitch’in...

Fitch’in not indirimi CSN’in satış sürecini hızlandırdı

Cuma, 06 Şubat 2026 10:43:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilyalı çelik üreticisi CSN için kredi notunu “BB+” seviyesinden “BB-” seviyesine düşürdü.

Şirketin CEO’su ve ana hissedarı Benjamin Steinbruch kısa süre önce grubun mali kaldıraç oranını düşürmek amacıyla çelik faaliyetlerinin bir kısmının ya da tamamının elden çıkaracağını açıklamıştı. Şirketin net borcunun şu anda 7,1 milyar $ civarında olduğu ve bunun AVFÖK değerinin 3,14 katına karşılık geldiği belirtiliyor.

Madencilik faaliyetleri hariç tutulduğunda ise grubun mali kaldıraç oranının AVFÖK değerinin 13,7 katına çıkacağı, bu nedenle madencilik segmentinin nakit yaratma açısından kritik bir konuma sahip olduğu ifade edildi.

Bankalarla henüz resmi bir sözleşme imzalanmış olmasa da yatırım bankalarının CSN’in çelik, demir cevheri madenciliği, çimento ve altyapı varlıklarının satış sürecini koordine etmek için rekabet halinde olduğu bildiriliyor.

Haberlere göre Steinbruch bankalara bazı temel şartlar iletti. Buna göre bankaların yalnızca satış sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaları değil, aynı zamanda CSN’e kısa vadeli mali rahatlama sağlamak ve likiditeyi iyileştirmek amacıyla kredi açmaları da bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları son iki haftada aynı kaldı

05 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Brazil, SADA Group ile hurda geri dönüşüm anlaşması imzaladı

04 Şub | Çelik Haberler

Gerdau Maracanaú tesisini yeniden devreye aldı

04 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda biraz gevşedi

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab fiyatları daha da yükseldi

03 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları kademeli olarak arttı ancak sınırlı kabul gördü

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay seyre geçti

29 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda değişmedi

28 Oca | Hurda ve Hammadde

CSN’in Brezilya’daki çelik birimi satışa çıkarıldı

28 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis