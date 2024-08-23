Fitch Solutions 2024 yılı için demir cevheri fiyat tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions’ın BMI Ülke Riski ve Sektör Araştırması birimi, 2024 yılına ilişkin demir cevheri fiyat tahminini 120$/mt’dan 110$/mt’a indirdi. Söz konusu değişiklik, Çin’deki cansız talep ve yüksek demir cevheri üretimi nedeniyle demir cevheri piyasasında oluşan aşağı yönlü baskının sonucunda yapıldı. BMI, uzun vadede demir cevheri fiyatlarının 2033 yılına kadar 78$/mt seviyesine gerilemesini bekliyor.

Çin gayrimenkul sektöründe görülen durgunluktan kaynaklanan olumsuz beklentilerin devam ederek fiyatları biraz daha sınırlamasını bekleyen BMI, “Çelik üretimindeki artışın yavaşlaması ve küresel üreticilerin yüksek demir cevheri üretiminin piyasayı gevşetmeye devam etmesiyle demir cevheri fiyatlarındaki düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz,” dedi.