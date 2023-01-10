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Filipinler çelik sektörü Çin yatırımlarıyla canlanacak

Salı, 10 Ocak 2023 14:28:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Filipinler hükümetinin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ferdinand R. Marcos’un Çin’i ziyareti sırasında imzalanan 14 anlaşmanın parçası olarak ülke çelik sektörünü canlandırmak için Çin’den 2 milyar $’a kadar yatırım almayı bekliyor.

Çin merkezli Baowu Group Zhongnan Iron and Steel Company ile SteelAsia arasında Filipinler’de 1,5-2 milyar $ değerinde bir çelik tesisi kurulmasına yönelik yapılan da dahil olmak üzere söz konusu anlaşmalar, çeliğin yanı sıra tarım, turizm ve ticareti de kapsıyor.

Söz konusu çelik tesisinin yıllık 3 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olması ve 2.000-3.000 kişilik istihdam sağlaması bekleniyor. Tesis aynı zamanda ülkenin çelik ithalatına bağımlılığını azaltacak.


Etiketler: Çin Filipinler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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