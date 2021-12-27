Fas inşaat demiri ve filmaşine yönelik koruma önlemlerini uzattı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 16:51:24 (GMT+3) | İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, filmaşin ve inşaat demiri ithalatına ilişkin koruma önlemlerinin uzatılmasına yönelik incelemenin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, inşaat demiri ve filmaşin ithalatına ilişkin önlemlerin 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

İnceleme 17 Ağustos 2021’de başlatıldı ve 15 Aralık 2021 tarihinde sona erdi.

Açıklamaya göre, inşaat demiri kotası 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri ​​arasındaki dönem için 123.938 mt, 1 Ocak 2023 ile 15 Ekim 2023 tarihleri ​​arasındaki dönem için ise 129.825 mt seviyesinde belirlendi. Filmaşin kotası, tüketimin %77’sine karşılık gelmesi ve kademeli olarak artarsa önlemin beklenen etkisini ortadan kaldıracağının düşünülmesi sebebiyle, 2018 yılından bu yana değişmeyerek 146.410 mt seviyesinde kaldı.

Dünya Ticaret Örgütü üyesi ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalatta, söz konusu ürünler için koruma önlemi uygulanmayacak.

Koruma önlemi kapsamında olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.91.90.00, 7214.20.90.00 ve 7214.99.91.00 kodları altında yer alıyor.