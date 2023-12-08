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Fas filmaşin ve inşaat demiri ithalatına uygulanan koruma önlemlerini kaldırdı

Cuma, 08 Aralık 2023 14:08:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü’ne yaptığı bildiride, 5,5-14 milimetre çapındaki filmaşin ve 5,5-40 milimetre çapındaki inşaat demiri ithalatına uygulanan koruma önlemlerinin 16 Ekim tarihi itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Bu duruma gerekçe olarak önlemlerin ilk uygulanmaya başladığı tarih ve yapılan uzatmalarla birlikte sürecin 10 yılı doldurmuş olması gösterildi.

Önlemler ilk olarak 2013 yılında hükümet tarafından belirlenen kotayı aşan ithalata uygulanmıştı. Ayrıca ilerleyen yıllarda ithalatın artacağı ve kaldırılması halinde bahsi geçen ürünlerin ithalatının ciddi bir risk teşkil edeceği gerekçesiyle bu önlemlerin süresi üç defa daha uzatılmıştı. Söz konusu süre zarfında ithalat kotaları, değişen piyasa koşulları ve Fas yerel piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak güncellendi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.91.90.00, 7214.20.90.00 ve 7214.99.91.00 kodları altında kayıtlı bulunuyordu.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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