Fangda Special Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %17,21 arttı
Çarşamba, 28 Ekim 2020 12:03:38 (GMT+3)
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Şanghay
China Fangda Group’un bağlı kuruluşu, Jiangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fangda Special Steel Technology Co., Ltd (Fangda Special Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %6,87 artışla 11,86 milyar RMB (1,8 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %17,21 artışla 1,50 milyar RMB (220 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.
1$ = 6,7195 RMB
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