Estonya Rusya’dan çelik ithalatını yasakladı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 15:09:07 (GMT+3) | İstanbul

Estonya Vergi ve Gümrük Bakanlığı, AB’nin Rusya çıkışlı bazı tüketim mallarına uyguladığı yaptırımlara yönelik geçiş döneminin sona erdiği 9 Ocak tarihinden itibaren Rusya’dan çelik ürünleri de dahil olmak üzere birçok ürünün ithalatını yasakladığını açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren tedarik sözleşmesi 7 Ekim tarihinden önce yapılan yaptırıma tabi ürünler için de geçiş dönemi sona erdi.

Yasaklanan ürünler arasında çeşitli elektrikli cihazlar, kozmetik ürünler, temizlik ürünleri ve giysiler de yer alıyor.

Öte yandan AB’nin Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketine göre, mevcut yatırım yasağına ek olarak AB’li şirketlerin Rusya madencilik sektörüne yatırım yapması yasaklanacak.