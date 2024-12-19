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Endonezyalı Krakatau POSCO rekabet gücünü artırmak için 200 milyon $ kredi alacak

Perşembe, 19 Aralık 2024 12:36:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore merkezli POSCO ile Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel’in ortak girişimi Endonezya merkezli Krakatau POSCO, Endonezya merkezli Bank Woori Saudara ile 200 milyon $’lık mali destek almak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu kredi, tedarik zinciri finansmanını ve yerel hammadde teminine yönelik işletme sermayesi kredisini içerecek.

Kredi, şirketin maliyetler açısından rekabet gücünü artırmasına ve Çin’den çelik ithalatına ilişkin sıkıntılarla başa çıkmasına olanak tanıyacak. Krakatau POSCO’nun Direktörü Jung Bum-Su, “Bu mutabakat anlaşması 2026 yılına kadar %30’a kadar yerel demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü kullanma hedefini destekleyecek. Bu adım, yalnızca maliyetler açısından rekabet gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda istikrarlı ve sürdürülebilir çelik temini yoluyla Endonezya’nın ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunuyor,” dedi.


Etiketler: Endonezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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