Endonezya Çin’den ithal sıcak saca antidamping vergisi getirdi

Endonezya antidamping komitesi KADI Çin’den ithal sıcak saca 15 Mart tarihinden itibaren beş yıl boyunca uygulanmak üzere antidamping vergisi getirmeye karar verdi.
Soruşturma yerel üretici PT Krakatau Steel’in başvurusu üzerine 9 Mart 2020 tarihinde başlatılmıştı.
Antidamping vergileri %4,2-50,2 oranları arasında yer alıyor.
Söz konusu ürünler %0,0008-0,003 bor ve/veya %0,025’ten az titanyum içeriyor.
Ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7225.30.90 kodu altında kayıtlı bulunuyor.